Il Castellarano divorzia da Cavalli Il Calerno si separa da mister Leo

In vista della prossima stagione cambiano altre due panchine. In Promozione aria nuova in casa Castellarano: Simone Cavalli (nella foto) non sarà più l’allenatore degli azulgrana. L’ex giocatore professionista non è riuscito a portare il Castellarano ai playoff, ed è così stato esonerato. Perdendo nell’ultimo turno in casa col BibbianoSan Polo, gli azulgrana hanno chiuso la stagione al settimo posto con 46 punti nel girone B di Promozione. Nei prossimi giorni la dirigenza sceglierà il profilo a cui affidare la rosa della prossima stagione. Si separano, invece, in maniera consensuale le strade della Virtus Calerno e di mister Francesco Leo: anche in questo caso si stanno valutando diversi nomi per sostituirlo. Il Calerno, nel girone C di Seconda categoria, ha concluso l’annata con 40 punti, in settima posizione. Novità per quanto riguarda la rosa giocatori per il Real Casina, appena retrocesso dalla Prima alla Seconda. Lasciano il calcio giocato tre veterani dei biancorossi: si tratta di Andrea Ferrarini, difensore del 1989 che era il capitano, di Matteo Camagnoni (difensore del 1987), e del centrocampista Gabriele Capelli (anche lui classe 1987). A livello societario per la direzione sportiva è stata scelta una soluzione interna. Afro Torri sarà il responsabile tecnico e sportivo, e guiderà un gruppo di lavoro composto da Mattia Costoli, Dino Filippi, Alessandro Magnavacchi, Andrea Soffientini e Matteo Bernardi.

g.m.