Il Castellarano si affida a Frigieri

Il Castellarano (Promozione) ha annunciato il nuovo allenatore: è Enrico Frigieri, che nell’ultima stagione aveva iniziato alla guida del Rolo in Eccellenza (prima l’avventura alla Sanmichelese). Lo staff di Frigieri (che prende il posto di Simone Cavalli) sarà composto da Alessio Paradiso (preparatore atletico), Andrea Zini (vice allenatore), Enrico Montelli (aiuto staff), e Vincenzo Lasala (preparatore dei portieri). Un’altra importante novità: l’esterno mancino, e capitano azulgrana, Nazzareno Belfasti è confermato nella rosa dell’anno prossimo. Non solo: l’ex Reggiana sarà anche l’allenatore della Juniores Elite. In Eccellenza una delle avversarie delle reggiane, la modenese Pieve Nonantola, ha il nuovo allenatore: è Enrico Rosi, che prende il posto di Andrea Barbi. Infine una notizia, sempre oltre Secchia. Cessa l’attività la Flos Frugi, dopo 18 anni consecutivi. I modenesi in Seconda quest’anno hanno sfidato Rubierese, Roteglia, Fellegara, Cerredolese, San Faustino e Rubiera.

g.m.