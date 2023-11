Il Celtic Cavriago affida la guida a Luisito Reggiani. Bagnolese, Bonini o Capanni? Per ora resta Rizzo

Il Celtic Cavriago ha scelto il nuovo allenatore: sarà Luisito Reggiani a tentare di risollevare le sorti dei biancoverdi, penultimi nel girone B di Prima categoria. Reggiani (foto), ex Real Casina, Virtus Calerno e Boca Barco tra le altre, prende il posto dell’esonerato Fabrizio Cabrini. L’esordio sarà domenica sul campo del Mercury: occasione ghiotta, visto che i parmensi sono ultimi a zero punti (dieci sconfitte su dieci). Salendo i gradini, arriviamo in Eccellenza. La Bagnolese, dopo l’esonero di Simone Siligardi (dieci sconfitte e due pari in dodici turni), ha sondato diverse opzioni, come Lauro Bonini (sarebbe stato un grande ritorno dopo la salvezza di due anni fa) e Andrea Capanni, ma non si è arrivati all’accordo con nessuno. Giuseppe Rizzo, trainer che era della Juniores, rimane dunque il condottiero in questo frangente, e non è da escludere che possa rimanere anche a lungo termine. Domenica match delicato: il derby tutto reggiano Bagnolese-Rolo. Infine, anche il Casalgrande (girone D di Prima categoria), dopo l’esonero di Davide Pavesi, non ha ancora scelto il sostituto.

La società vuole prendersi il tempo necessario per scegliere un nome per il futuro su cui credere molto, e non un profilo in tempi brevi e poco ragionato. Nel mentre il mister dell’under 19 Gianluca Roncaglia prenderà le redini. I rossoblù sono secondi con 22 punti, a -3 dalla capolista Monteombraro. Domenica esordio di Roncaglia sul campo del Pavullo: i modenesi hanno 13 punti, e non vincono addirittura dal 15 ottobre, oltre un mese. Occhio, però: quel blitz di metà ottobre fu sul campo del Montemombraro (1-0), e si tratta dell’unica sconfitta per ora rimediata dalla capolista in dieci turni disputati. Ieri Roncaglia ha tenuto il primo allenamento.

