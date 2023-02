Il Cesena a Fiorenzuola Entella ad Ancona Anticipo: pari del Siena

Si gioca alle 14,30 la 29ª giornata, con il Cesena atteso dalla trasferta a Fiorenzuola. Insidiosa gara esterna per la Virtus Entella, terza della classe, che fa visita all’Ancona, mentre il Gubbio gioca a Imola. Due i derby toscani: l’Aquila Montevarchi, ultima in classifica, ospita la Lucchese, mentre a Pontedera c’è il San Donato Tavarnelle; restando in tema di sfide regionali, occhio al match di Olbia, dove arriva la Torres. Punti salvezza pesanti in palio ad Alessandria, dove arriva la Vis Pesaro, mentre la Fermana riceve il Rimini. Nell’anticipo finisce 1-1 tra Siena e Recanatese (avanti i locali con Meli al 62’, pareggia Carpani al 77’).

Classifica: Reggiana 64, Cesena 57, Virtus Entella 56, Ancona 49, Carrarese 45, Gubbio 44, Siena e Potendera 42, Lucchese 39, Rimini 38, Fiorenzuola 37, Fermana 36, Recanatese e Torres 33, Vis Pesaro 29, San Donato Tavarnelle 27, Olbia e Alessandria 25, Imolese 20, Aquila Montevarchi 19.