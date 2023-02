Il Cesena mette pressione alla Reggiana, salendo a -1 dalla vetta. La formazione bianconera espugna 4-2 il campo dell’Imolese, passando due volte nella prima frazione con Corazza e Prestia, per poi allungare nella ripresa grazie a Shpendi e Bumbu; inutili, tra i bolognesi, le singole di Simeri e De Feo. Sconfitta esterna per l’Ancona che, dopo aver battuto gli uomini di Diana nel turno precedente, cade 2-1 nel derby marchigiano sul campo della Fermana, in rete con l’ex granata Neglia e Fischnaller; di Melchiorri il provvisorio 1-1. Quello della Fermana è, finora, l’unico successo casalingo di giornata: la Carrarese passa 1-0 a Pontedera grazie al gol al 75’ di Capello, mentre la Recanatese ne segna 3 sul campo della Lucchese, con doppietta di Carpani e rete di Senigaliesi. Inutile, se non ai fini statistici, il 3-1 toscano ad opera di Bruzzaniti. Pari a reti bianche tra Vis Pesaro e Rimini, mentre finiscono 1-1 Alessandria-San Donato Tavernelle e Aquila Montevarchi-Fiorenzuola: al Moccagatta i piemontesi rimontano con Galeandro all’iniziale 0-1 firmato Ubaldi, mentre nel secondo match Fiorini illude i piacentini, raggiunti poi da Italeng.