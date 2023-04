Il Cesena non fallisce ed è secondo

Terminata ieri la stagione regolare, con la Reggiana già promossa in serie B, il campo ha definito gli accoppiamenti dei play off. Il primo turno del girone prevede i match Gubbio-Rimini (quinta-decima), Pontedera-Siena (sesta-nona) e Ancona-Lucchese (settima-ottava). La Carrarese, che ha terminato in quarta posizione, entrerà al secondo turno degli spareggi del girone. L’Entella, terza, debutterà invece al primo turno nazionale, il Cesena, secondo, a quello successivo. Per quanto riguarda invece i play out, al netto della retrocessione diretta del Montevarchi, si giocheranno la permanenza in categoria Vis Pesaro, Alessandria, San Donato Tavarnelle e Imolese.