Il Cesena non vuole arrendersi Espugna Ancona e resta a meno 6

Il Cesena non molla e sbanca il "Del Conero" di Ancona per 1-0: decisivo un gol del solito Corazza (capocannoniere del girone con 17 centri) al 78’. Un tocco facile da dentro l’area su servizio del neo entrato Cristian Shpendi (bel cross basso, solo da spingere dentro). Il Cesena rimane così a -6 dalla Reggiana, quando mancano cinque turni al termine. Ancona-Cesena alla vigilia era da tripla, e i novanta minuti hanno confermato le aspettative: i romagnoli hanno avuto la meglio, ma anche i locali hanno avuto diverse occasioni, soprattutto con Di Massimo nelle ripartenze. L’Ancona a fine primo tempo aveva perso Melchiorri per infortunio (problema al braccio, si teme qualcosa di serio). Occasioni da una parte e dall’altra, con tanti ribaltamenti di fronte (squadre molto lunghe soprattutto nel secondo tempo), ma il guizzo decisivo è, appunto, di Corazza (nella foto). Proprio al 94’ Mondonico, difensore in forza all’Ancona (che, per quanto visto, meritava il pari), ha avuto sulla testa la palla del pareggio, ma la difesa del Cesena si è salvata con una deviazione all’ultimo istante. Questa la classifica a cinque giornate dal termine: Reggiana 72, Entella 68, Cesena 66, Carrarese 54, Ancona 53, Gubbio 52, Pontedera 50, Siena 48, Lucchese 45, Rimini 43, Fermana 39, Recanatese 39, Fiorenzuola 38, Olbia 35, Torres 34, Vis Pesaro 33, Alessandria 31, Imolese 31, San Donato Tavarnelle 31, Montevarchi 27.

