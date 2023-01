Il Cesena rischia a Pontedera Gubbio a Chiavari

Trasferta insidiosa per il Cesena, alle 17,30 a Pontedera. Alle 14,30, più agevole il compito della Virtus Entella, in casa con un Gubbio in flessione; alla stessa ora a Fiorenzuola c’è l’Imolese, mentre la Carrarese riceve l’Alessandria. A Siena arriva l’Olbia, la Recanatese fa visita alla Torres. Alle 17,30, spazio al derby Ancona- Vis Pesaro; il Rimini attende la Lucchese, mentre l’Aquila Montevarchi gioca a Fermo.

Classifica: Reggiana 52, Cesena e V.Entella 45, Ancona 41, Gubbio 39, Siena e Pontedera* 37, Fiorenzuola 35, Lucchese e Carrarese 33, Rimini 32, Fermana 28, Torres 27, Recanatese 24, San Donato Tavarnelle 23, Vis Pesaro* 22, Alessandria 21, Olbia 19, Aquila Montevarchi 17, Imolese 16.

* una gara in meno