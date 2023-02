CASTELLARANO

7

ATLETIC PROGETTO MONTAGNA

2

CASTELLARANO: Lanzotti, Andreoli (44’st Stoppelli), Paglia, Bertolani (28’st Alessandro Galli), Muratori, Guicciardi, Bettelli (18’st Belfasti), Solla (41’st Hardy), Nadiri, Turci, Ingrami (37’st Scappini). A disp.: Frau, Messori, Riccardo Galli, Bovi. All.: Cavalli

ATLETIC PROGETTO MONTAGNA: Zannoni, Ruffini (30’st Sakho), Sorbi (1’st Franchi), Serra, Bucci (35’st Grisanti), Messori, Boulakhouitam, Magnani, Ricci (1’st Rocca), Musto (1’st Fiorentino), Briselli. A disp.: Malpeli, Bazzoli, Gatti, Cilloni. All.: Bertolini

ARBITRO: Maiellaro di Parma

RETI: Briselli (A) all’11’pt, Nadiri (C) al 25’pt e al 33’pt, Turci (C) al 39’pt e su rig. al 18’st, Bettelli (C) al 42’pt, Franchi (A) all’11’st, Belfasti (C) al 41’st e al 45’st.

NOTE: ammoniti Zannoni e Boulakhouitam.

Con un settebello in rimonta, il Castellarano vince la seconda gara di fila. Pesante sconfitta per l’Atletic, che si era illuso in apertura con Briselli. Poi tre doppiette azulgrana: Nadiri, Turci (uno su rigore), Belfasti, oltre alla rete di Bettelli. In mezzo il secondo gol di fila del baby Franchi (2005), magra consolazione in casa appenninica. Il Castellarano al momento ha il miglior attacco con 44 reti fatte, e mette nel mirino i playoff. L’Atletic resta in zona playout con 19 punti.