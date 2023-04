Il cielo torna granata: Serie B di nuovo vicina

REGGIANA

4

FERMANA

2

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Rozzio, Cauz (dal 33’ s.t. Laezza); Guglielmotti, Kabashi (dall’8’ s.t. Vallocchia), Rossi, F.Nardi (Muroni dal 22’ s.t.), Guiebre; Varela Djamanca (dall’8’ s.t. Lanini), Pellegrini (dal 43’ s.t. Rosafio). A disp.: Voltolini, Cigarini, Fiamozzi, Galante, Muroni, Sciaudone, Cremonesi, Capone, Montalto, Hristov. All.: Diana.

FERMANA (4-3-3): Borghetto; Eleuteri, Parodi (dal 47’ s.t. Vessella), Pellizzari, Carosso (dal 39’ s.t. Tulissi); Romeo (dal 39’ s.t. Spedalieri) Giandonato, Misuraca; Neglia (dal 39’ s.t.Pinzi) Fischnaller, Maggio (dal 47’ s.t. Sacco). A disp.: De Matteis, M.Nardi, Macchioni, Graziano, Busatto, Nannelli, Pampano, Ronzi. All.: Protti.

Arbitro: Galipò di Firenze (Lencioni-Bianchini). IV uomo: Caldera.

Reti: Nardi al 6’ p.t e al 32’ p.t., Maggio al 12’ s.t., Pellegrini al 31’ s.t., Fischnaller al 32’ s.t., Guglielmotti al 41’ s.t.

Note: ammoniti Kabashi, Varela Djamanca, Romeo, Luciani, Pellizzari, Giandonato. Angoli 8-3. Rec.: 0’ + 5’. Spettatori 6.667

di Francesco Pioppi

Non è successo ancora niente. Né in un senso, né in un altro, mettiamola così e cerchiamo di essere equilibrati, una buona volta. Anche se la cronaca ci impone di notificare che la Reggiana, udite udite, è tornata padrona del proprio destino e adesso dovrà guardare solo avanti: due vittorie, con Olbia e Imolese, e il sogno potrà essere realtà.

Non sarà facile, certo, ma intanto è successo quello che una città intera sperava che accadesse. I granata che ribaltano la Fermana e l’Entella che sbatte sul muro della Lucchese, rimanendo quindi dietro di due punti (77 a 75) e col Cesena a -4.

Adesso calma e sangue freddo, perché nonostante la goleada, la Reggiana ha comunque mostrato tutte le sue attuali imperfezioni, subendo due gol in maniera troppo ingenua per una squadra che vuole a tutti costi vincere il campionato.

L’eroe di serata è Filippo Nardi, autore della prima doppietta in carriera che lo porta a 5 gol in maglia granata. Due missili da fuori area, il primo con un po’ di complicità del portiere avversario Borghetto, il secondo assolutamente imparabile, nel ‘sette’. Avanti due a zero, la Reggiana ha subito il gol di Maggio e poi è stata una ventina di minuti in un limbo pericoloso, prima di trovare il decimo centro stagionale di Pellegrini: freddo quanto basta a capitalizzare una bella azione di Vallocchia. Poi una nuova leggerezza difensiva permetteva alla Fermana di accorciare con Fischnaller, prima di trovare il gol della tranquillità con il poker di Guglielmotti.

Dopo la rete del ‘Tractor’, tutti gli occhi e le orecchie granata presenti al ‘Giglio’ si sono rivolte verso il ‘Porta Elisa’ di Lucca. Dopo cinque interminabili minuti la notizia più attesa: Zamparo non graffia nel match clou e l’Entella non va oltre il pari a rete bianche. Lo stadio esplode e con lui tutta la panchina granata, con Diana in testa (finalmente!) che si lascia andare e incita i tifosi.

I più increduli restano ancora qualche secondo davanti al monitor, perché hanno paura che il ritardo dello streaming faccia brutti scherzi. Poi la ‘festa’ può partire. Virgolette più che mai d’obbligo, perché non è successo (ancora) niente. Testa ad Olbia.