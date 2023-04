Il Città del Tricolore domina l’Adige

Il Città del Tricolore domina il fanalino Adige e rimane al vertice del campionato. La trasferta si chiude 6-3 per la squadra di Chaves, che resta al comando del gruppo riscattando il ko pre pasquale col Cus Padova: gara subito in discesa col gol di Capellini, che poi serve l’assist a Catellani per il raddoppio. L’allungo siglato dal corner corto di Domene, prima del poker di Corradini; nel finale Prandi e il baby Gianolio Lopez chiudono i conti, prima di un rilassamento collettivo che porta l’Adige ad accorciare le distanze.