Il Città del Tricolore vola in Élite

L’Hockey Prato Città del Tricolore festeggia, in modo inaspettato, la promozione in Élite, la massima serie del hockey prato. La squadra cittadina supera 5-2 in casa il fanalino di coda Adige e approfitta del pareggio della Juvenilia Uras sul campo del Potenza Picena per chiudere la Serie A1 maschile a +2 sui sardi con cui, in caso di arrivo a pari punti, sarebbe stata sfavorita negli scontri diretti. Al "Balestri Gambini" i padroni di casa vanno subito in gol con Corradini, ma per ben due volte (anche dopo il 2-1 firmato Capellini), gli avversari firmano il pari. A quel punto la squadra di Chaves allunga e piazza il break decisivo col secondo gol di giornata di Corradini, con la singola di Prandi ed il corto dello specialista Domene, capocannoniere del torneo. Grande festa a fine gara per un traguardo che sembrava perso e che, invece, è diventato una splendida realtà e a il paio con il salto in Serie A2 indoor conquistato qualche mese fa. Oggi pomeriggio alle 14 spazio all’A1 femminile: Ascione e compagne ospiteranno nella seconda giornata della poule retrocessione le romane della Libertas San Saba.