Il CT Albinea resta imbattuto nel campionato di Serie A2 maschile a squadre, tornando con un punto dalla gara esterna sul campo dei capitolini del Colle degli Dei. A Velletri, tuttavia, la partenza è in salita: i padroni di casa si impongono 6-2, 6-1 con Francesco Ferrari su Leonardo Iemmi, mentre sull’altro campo Cristian Carli lotta per oltre 2 ore e mezza senza evitare il 2-0 per mano di Elio Josa Lago, che si impone in rimonta 4-6, 6-2, 6-3; quando Lorenzo Bocchi cede 6-3, 6-1 a Luca Fantini tutto sembra perduto, ma il primo squillo è opera di Tommaso Iotti, che batte 6-0, 6-2 Luca Perica e accorcia le distanze. E’ nei doppi, tuttavia, che gli albinetani compiono un vero e proprio capolavoro: Bocchi e Carli lasciano le briciole a Fantini e Lago, superandoli 6-2, 6-3, mentre a completare l’opera sono ancora Iotti e il veterano Alessandro Motti, che col 6-3, 7-6 a Fantini-Ferrari firmano il 3-3. Un risultato vitale nella corsa salvezza: se Casale la prossima giornata non batterà Vicenza, il team reggiano sarà salvo con una giornata d’anticipo.