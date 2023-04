Il Ct Reggio protagonista nella Serie B di padel: seconda vittoria di fila

Seconda vittoria di fila per la formazione di B maschile di padel del Circolo Tennis Reggio (6), che travolge 3-0 in casa il Paradise Beach Roma (0) e rimane in solitaria al secondo posto del girone. La sfida al fanalino di coda si chiude senza nemmeno un set perso, grazie al 6-3, 6-2 di Leonardo Baldi e Giovanni Zanasi su Fanti-Rossi, replicato col medesimo punteggio da Alessandro Micagni e Filippo Mordegan contro Petroselli-Fabbri; nel terzo e ultimo match, a risultato già acquisito, Nicola Ferrari ed Eugenio Zanasi si sono imposti 6-4, 6-1 su Ennas-Martino. Sabato un’altra gara interna, nella prima di ritorno, con la capolista CT Eur.