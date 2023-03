Il cuore granata batte per coop di disabili e donne in difficoltà

Una grande festa di sport, solidarietà e sensibilizzazione su tematiche di vitale importanza. Sono questi i presupposti da cui nasce la ‘giornata granata’ che andrà in scena sabato, in occasione del big match tra Reggiana ed Entella. L’unica partita che il club ha tenuto ‘fuori abbonamento’ e in cui parte del ricavato dal ticketing sarà devoluto in beneficenza al ‘Consorzio Oscar Romero’, in rappresentanza delle coop ‘Ovile’ e ‘Coress’, per lo sviluppo di progetti sportivi e inclusivi rivolti a ragazzi e ragazze disabili. Inoltre, si rinnova la collaborazione con l’associazione ‘Senonaltro’, realtà che da dieci anni si occupa di prevenzione del tumore al seno. Gli atleti di entrambe le squadre entreranno in campo indossando una maglietta rosa che saranno poi firmate dai calciatori della Reggiana per un’asta a scopo benefico. Parallelamente a queste due iniziative, il club sosterrà anche la coop ‘Madre Teresa’ che si occupa dell’assistenza alle donne vittime di violenze e della prevenzione alla violenza di genere. ‘Siamo sempre stati in prima linea per cercare di partecipare a qualsiasi iniziativa che coinvolga il territorio - ha spiegato il presidente Salerno - e la Reggiana, per il valore sociale che ha, è anche uno ‘strumento’ di solidarietà. Sono sicuro tutti i tifosi andranno orgogliosi di devolvere una parte della spesa del biglietto per queste attività’. Presente anche Valerio Maramotti, presidente del consorzio ‘Oscar Romero’. "Ringraziamo la Reggiana, i tifosi e coloro che parteciperanno acquistando il biglietto per questa iniziativa. Abbiamo iniziato un cammino insieme da diversi anni e a noi piace immaginare la disabilità come un’ulteriore sfida da affrontare. Abbiamo delle squadre che disputano il campionato di ‘Quarta Categoria’ composte anche da persone con problemi psichici e sociali e abbiamo effettivamente notato che stanno meglio grazie al gioco di squadra e a questa collaborazione". Presente anche Barbara Iemmi dell’associazione ‘Senonaltro’: "Questo progetto nasce dalla necessità di Senonaltro di comunicare ad un pubblico più eterogeneo possibile un messaggio vitale: la prevenzione salva la vita. Il fatto di poterlo fare in uno stadio e amplificare la massimo questo messaggio è fondamentale".

Francesco Pioppi