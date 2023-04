Il Cvr cerca la salvezza Vigili: è l’ultima chance

di Claudio Lavaggi

Nei campionati di volley tornano in campo le squadre reggiane. Serie B. L’Ama San Martino (39 punti) gioca alle 18 a San Mauro Pascoli contro la Group Rubicone (37) una gara per assegnare le posizioni di medio-alta classifica. Serie B1. La Tirabassi e Vezzali riposa e spera in qualche buon risultato da altri campi.

Serie B2. E’ la penultima gara e la Fipav ha deciso di far giocare tutte le gare alle 18,30. Così Fos Wimore Cvr (31)-Galaxy Inzani (38) a Rivalta, che in caso di vittoria delle reggiane vale la salvezza, così anche Arbor Interclays (42)-Calanca Bologna (23) alla Moro e Conad Alseno (34)-Giusto Spirito Rubierese (33).

Serie C. Nei play-off maschili alle 20,30 al PalaCanossa i Vigili del Fuoco (0) si giocano forse le ultime chance di promozione affrontando Riccione (6). Per i play-out, Ama San Martino (3)-Circ. Inzani (3) alle 18,30, mentre Pieve Tricolore-Modena Est si gioca il 2 maggio. Tra le ragazze continua la favola dell’Everton che ha l’andata dei play-off contro la VTR Rimini alle 18 alla Rinaldini; nei play-out, vince la Jovi a Rimini per 3 a 1 e con 9 punti ha in tasca mezza salvezza, mentre alle 21 si gioca Reggio Revisioni Rubierese (0)-VTB Progresso Bologna (3). Serie D. Tra i maschi, play-out a girone per Pieve Volley (4) impegnato a Crevalcore (3) alle 20,45. Le ragazze sono ferme perché in Emilia la regular season è terminata, ma in Romagna mancano ancora due gare.

Vittoria. La Poliespanse Correggio femminile di coach Camurri, di Lorenzo Cavallini come responsabile tecnico e del dirigente accompagnatore Lorenzo Campana festeggia la promozione in Serie D. Il successo è arrivato con la vittoria su San Martino per 3 a 0 (21, 21, 15), dopo aver dominato la stagione regolare e le finali dei play-off. Così commenta Cavallini, undici stagioni in A1 da giocatore: "Dopo tutti i problemi legati alla pandemia, abbiamo assistito ad un’avvincente stagione sportiva di grande pallavolo. Siamo estremamente soddisfatti per questa promozione che premia il lavoro, la serietà e la dedizione delle nostre ragazze. Raggiungere questo obiettivo con una squadra composta da atlete provenienti dal nostro settore giovanile è motivo di grande orgoglio". In foto, in alto da sinistra: Giulia Zini, Saida Lanzi, Greta Munari, Lisa Pratissoli, Uber Camurri (all.). In basso, Eleonora Lusuardi, Alessia Selmanaj, Riccaldina Miari, Claudio Fornaciari (presidente), Alessia Carretti, Bianca Vaccari, Milena Spaggiari, Erika Mujaric, Chiara Lodi, Giulia Facci, Greta Soprani, Agata Zarantonello.