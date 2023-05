Il C.V.R si separa dall’allenatore Corrado Melioli

Il Centro Volley Reggiano, formazione che ha disputato il campionato di Serie B2 di volley sotto la denominazione di Fos Wimore, comunica di non aver confermato coach Corrado Melioli alla guida tecnica per il prossimo anno. Le strade del Centro Volley Reggiano e di Melioli si separano quindi dopo un anno e mezzo di collaborazione: Melioli era arrivato sulla panchina del C.V.R. la scorsa stagione quando la squadra reggiana militava in B1, senza riuscire ad evitare la retrocessione. Quest’anno, doppio obiettivo centrato: in B2, con una squadra molto giovane, ha colto la salvezza, iniziando un percorso di crescita durato tutta la stagione. La società, nel comunicato, ringrazia Corrado per la professionalità dimostrata e gli augura il meglio nelle sue prossime sfide.