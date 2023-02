Il Daino balza in vetta grazie ad un’autorete

di Federico Prati

Scivolano Guastalla e San Prospero Correggio, mentre un’autorete spinge il Daino Santa Croce sulla vetta solitaria del girone C di Prima categoria. I cittadini strappano con le unghie un pari esterno alla Barcaccia che sprinta al 30’ con la fucilata nel sette del mediano Bonacini, poi annullata nella ripresa dalla deviazione dello stopper Ezaim. Impresa del Quattro Castella corsaro a Rio Saliceto sul San Prospero Correggio grazie ad un penalty guadagnato e insaccato all’ultimo istante dal fantasista Cilloni che spiazza Brocchetta. Locali sfortunati al 23’ quando Nicoletti centra la traversa su punizione, poi a metà ripresa è prodigioso il guardiano Francia a respingere il velenoso sinistro dal limite del mediano Casarini. Cade anche il Guastalla sotto i colpi del Reggiolo trascinato dal doppiettista Gabriele Bozzolini; per i rossoblù provvisorio pari del centravanti Allai. Un double del puntero Nunziata (punizione sopra la barriera e shoot angolato allo scadere) mantiene in orbita il Luzzara, quinto a -3 dalla vetta, che regola un Celtic Cavriago che calcia sul palo un penalty con lo specialista Rispoli sullo 0-0. Freddo invece dal dischetto il bomber Zogu che riscatta l’errore di domenica scorsa e al 12’ della ripresa sigla il blitz della Sammartinese sul Gaggio, fotocopiando lo score di 12 anni fa quando imbucò il centrocampista Lodesani.

Riassapora il primato di Seconda categoria la Rubierese che mata (4-1) il San Faustino e risale in vetta col Fellegara, ringraziando il Roteglia che detronizza (3-0) l’Ubertsetto. Per i biancorossi doppietta del puntero Vanacore, acuto di Vargas e azione personale di Iossa che colleziona anche il suo 6° palo stagionale. Dopo un girone interno, ritrova il sorriso la Virtus Mandrio che sbanca (3-1) il terreno della Cabassi grazie alla punizione di Bertani, allo shoot di Ghidoni e alla conclusione sul primo palo di Calandrini. Secondo pari di fila per la capolista FalkGalileo, ma dietro ne approfitta solo il Santos 1948 che sale in seconda piazza a -11 dai falketti. La truppa di mister Genitoni impatta contro il Progetto Intesa capace di rimontare la staffilata di Gasparini con Dominguez che nella ripresa fallisce il bis a porta vuota. Dilaga sul proprio sintetico il Santos 1948 contro la cenerentola Gatta il cui destino sembra segnato: sblocca Sassi prima del riposo, poi in buca Taiwan, Tejeda e Bianchi da fuori area. Pari ad occhiali vibrante fra Atletico Bibbiano Canossa e Carpineti coi locali penalizzati dalla direzione arbitrale con due reti annullate, due penalty reclamati e ben 4 espulsi.