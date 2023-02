Il Daino ha un tifoso in più: Pardo

"Ed eccoci qui con la formazione del Daino Gavassa, un grande club eh!": inizia così il discorso scherzoso in un video di Pierluigi Pardo, noto telecronista di Dazn che venerdì sera, dopo aver commentato Sassuolo-Napoli, è andato a cenare alla "Cirenaica Osteria Pub" a Reggio.

"Eravamo a mangiare lì, lo facciamo ogni venerdì dopo allenamento - ci racconta Diego Paterlini, attaccante 28enne del Daino Santa Croce, Prima categoria - i ragazzi della Cirenaica sono amici e, inoltre, ci sostengono".

Poi la sorpresa: "Ad un certo punto il proprietario ci ha invitato a liberare il tavolo perché stava per arrivare un certo... Pierluigi Pardo. Noi, scherzando, abbiamo detto di sì, ma in cambio volevamo fare un video".

Il giornalista si è mostrato disponibile: "Super simpatico, davvero. Ha preso il mio telefono e ha fatto un video divertente, di saluto: solo che noi eravamo un po’ impacciati (ride, ndr)".

Dopo la frase riportata in apertura, infatti, Pierluigi Pardo, comprensibilmente più spigliato in video rispetto ai ragazzi del Daino, ha detto: "Ammazza, proprio l’immagine della grinta…".

Il tutto tra le risate dei presenti. "Ogni venerdì facciamo questa cena, sia per cabala, visto che siamo primi e le cose stanno andando bene, sia per fare gruppo. In più stavolta c’è stato anche questo piacevole incontro", chiude Paterlini.

Foto: Un frame del video girato

da Pierluigi Pardo con i ragazzi

del Daino Santa Croce