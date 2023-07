Il debutto ufficiale il 6 agosto col Pescara

Ora è ufficiale: la "nuova" Reggiana di Alessandro Nesta esordirà ufficialmente domenica 6 agosto a Fiorenzuola, quando affronterà il Pescara, alle 18, nel turno preliminare di Coppa Italia. La ‘Regia’ giocherà in casa, ma lo farà a Fiorenzuola al velodromo ’Pavesi’: questo per i lavori a cui, in quei giorni, sarà soggetto il ’Città del Tricolore’.

È stato inoltre pubblicato l’intero tabellone della Coppa Italia: la Reggiana, nel caso battesse il Pescara, farebbe visita al Monza nei trentaduesimi (13 agosto). I sedicesimi (1 novembre) prevedono che la vincente di Monza-Reggiana incontri la vincente di Genoa-Modena. Chi trionferà in questo scontro si regalerà agli ottavi (tra dicembre e gennaio) la prestigiosa trasferta a Roma in casa della Lazio di Sarri. Insomma: potremmo dire da Fiorenzuola (quella sconfitta per 5-0 per molti fu l’inizio della cavalcata trionfale dell’anno scorso) a Fiorenzuola.

g.m.