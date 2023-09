Il derby con lo Spezia in B manca da 72 anni

Quello di domani, fischio d’inizio alle 16,15, sarà un ‘derby’ che in questa categoria manca da oltre 72 anni. L’ultima sfida tra Spezia e Reggiana in Serie B è infatti datata 10 giugno 1951, quando gli Aquilotti si imposero per 3-1 grazie alla rete di Pozzo e alla doppietta di Bertoni a cui, per i granata, riuscì a replicare solo Athos Panciroli col gol della ‘bandiera’. Fu la seconda delle due sfide che si tennero quell’anno, la prima andò in scena il 14 gennaio al ‘Mirabello’ e terminò in pareggio (1-1): al vantaggio degli ospiti siglato da Macchi rispose Scagliarini che fissò il punteggio. I liguri non vincono due partite consecutive contro gli emiliani nel torneo dal periodo tra marzo 1941 e maggio 1942 (in quel caso tre successi di fila). Sarà la sfida numero 41 tra Spezia e Reggiana, con i liguri che hanno vinto in 16 occasioni, contro 12 affermazioni granata e altrettanti pareggi. Gli ultimi match tra le due rivali risalgono al campionato di Serie C 201011: al Città del Tricolore gli ospiti riacciuffano i padroni di casa, passati in vantaggio con Aya, grazie ad una sfortunata deviazione di Iraci; nel return match, invece, lo Spezia si impone 2-0 con reti di Colombo e Casoli; tra le altre gare degne di menzione il 3-0 interno del 200304, forse l’unico squillo dell’avventura di mister Sala in panchina, con gol di Ranalli e doppietta dell’attuale ds granata Goretti. Per trovare un successo della Reggiana in trasferta occorre tornare al 200001, con uno 0-2 firmato Cherubini e Mussi, oltre alle parate di Squizzi. Come dimenticare, infine, un altro 3-0 casalingo, quello del 198889? Facciolo colpito da una biglia, la gara sospesa, ma anche la rete di Ginelli e la doppietta di Silenzi a spianare definitivamente la strada verso la B.

Sempre per le statistiche, la Reggiana è imbattuta da due gare di fila in Serie B lontano dal ‘Città del Tricolore’ (Como e Parma) e non centra tre risultati consecutivi senza sconfitta fuori casa in un singolo torneo cadetto dal maggio-giugno 1999 (Fidelis Andria, Atalanta e Brescia). Regia che non è riuscita ancora a vincere in questo campionato ed era dal 199596 che non rimaneva senza successi nelle prime cinque gare stagionali di Serie B e in quel caso non ottenne la vittoria nemmeno alla sesta partita (Reggiana-Lucchese 1-1). Era la squadra guidata da Carlo Ancelotti che poi perse la gara successiva (secco 4-1 a Pescara) ma poi spiegò le vele all’ottava, vincendo 3-0 col Venezia ottenendo poi la promozione in A.

Francesco Pioppi

Damiano Reverberi