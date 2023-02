Il derby della Bassa è il match clou di giornata: la capolista Correggio ospita Novellara

E’ il derby della Bassa il match clou del turno odierno di C Silver, il quinto di ritorno. Alle 19, al PalaPietri, la capolista Pallacanestro Correggio (34) riceve gli eterni rivali della Pallacanestro Novellara (22) con l’obiettivo di riprendersi dopo due kappao di fila, arrivati con Santarcangelo e Casalecchio dopo una serie positiva di 17 gare: in aiuto alla formazione di Stachezzini arriva il fattore campo, dal momento che i giallo-neri davanti al pubblico amico sono 9-0.

Gli ospiti, reduci dallo stop interno con la Rebasket, fiutano viceversa la possibilità di fare l’impresa e venderanno cara la pelle, affidandosi principalmente al terzetto composto da Malagoli, Doddi e Folloni.

Alle 20, invece, torna in campo l’Emil Gas Scandiano (26), attesa dalla trasferta di Ferrara contro la Scuola Basket (18): dopo lo stop forzato per i problemi al riscaldamento del PalaRegnani, che hanno costretto al rinvio della sfida con San Lazzaro (la gara si recupererà il 6 aprile), i bianco-blu di coach Spaggiari puntano alla sesta vittoria di fila per rimanere in corsa per la seconda piazza, distante 2 sole lunghezze.

Tra gli estensi il più pericoloso è l’ala Trinca, autore di 16,6 punti ad allacciata di scarpe.

Trasferta forlivese, infine, per la già citata Rebasket (18), di scena alle 18,30 a Bertinoro col Gaetano Scirea (8), terzultimo in classifica: il salto di qualità degli uomini di Casoli passa proprio dalle gare esterne, anche se occorrerà fare attenzione ai romagnoli Bassi (16,1) e Benzoni (13,2).

Foto: Emanuele Pini, classe 1995 (Correggio)