Il derby si accende nella ripresa: finisce pari

CORREGGESE (3-5-2): Bertozzi; Pupeschi, Gigli, Cavallari (16’ st Likaxhiu); Diaby (30’ st Mattia Bassoli), Galli, Manuzzi, Galletti (16’ st Davighi), Carrasco; Rizzi (23’ st Simoncelli), Iaquinta (43’ s.t. Yanken). A disp. Tzafestas, Simone Bassoli, Carta, Pozzebon. All. Soda.

BAGNOLESE (3-5-2): Giaroli; Capiluppi, Bertozzini, Uni; Ghizzardi (25’ pt Calabretti e dal 36’ st Pio Ferrara), Quitadamo (30’ st Mercadante), Sakaj (26’ st Bonacini), Marani (38’ st Bruno), Saccani; Sakoa, Salvatore Ferrara. A disp. Auregli, Riccelli, Romanciuc, Palma. All. Gallicchio.

Arbitro: Tagliente di Brindisi (Granata di Viterbo e Brizzi di Aprilia).

Reti: st 26’ Davighi, 40’ Sakoa.

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Galli, Gigli, Iaquinta, Carrasco, Simoncelli, Mattia Bassoli, Bertozzini. Angoli 5 a 6, rec 3’ + 5’.

di Claudio Lavaggi

Derby combattuto tra Correggesse e Bagnolese, due squadre che hanno dato l’anima per poter vincere, ma che alla fine si sono dovute accontentare di un solo punto, frutto del pareggio per 1 a 1.

La Bagnolese si presenta all’appuntamento con carenza di senior, al punto che in panchina, a parte il portiere Auregli, ci sono un 2001, un 2002, tre 2003 e tre 2004. Fuori Cocconi e Tzvetkov per squalifica, Vezzani per infortunio dell’ultima ora e in corso di gara anche Ghizzardi e Sakaj. Al 16’, su cross dalla destra di Pupeschi, Rizzi mette fuori di poco di testa. Al 39’ anche Cavallari sbaglia mira da buona posizione, mentre al 41’ c’è un timido tentativo di Marani parato da Bertozzi. Al 4’ della ripresa Giaroli para facile su Carrasco e al 26’ arriva il gol dei locali. Punizione dalla tre quarti destra per un dubbio fallo di mani di Calabretti, batte Manuzzi e Davighi lasciato solo in mezzo all’area mette in rete. Al 39’ il pareggio, ancora in seguito a palla inattiva: angolo dalla sinistra di Salvatore Ferrara, nella mischia tocca Pio Ferrara per Sakoa che gira in rete. Primo gol del francese in campionato. Al 41’ Salvatore Ferrara si presenta solo davanti a Bertozzi che salva in uscita, poi Pupeschi mette in angolo. Al 45’ è la Correggese a mangiarsi le mani: azione sulla sinistra, cross sul secondo palo dove Davighi spara a colpo sicuro. Sulla linea si immola Saccani che mette in angolo. A due turni dal termine, a giochi aperti, Correggese ai play-out con il Crema, Bagnolese retrocessa per gli 8 punti di distacco da Mezzolara, Lentigione e Santangelo.