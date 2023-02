Il derby va alle ragazze della Sasco Il giudice fa ripetere la gara del Roller

L’hockey scandianese sorride sia in campo femminile, sia in campo maschile: la Rotellistica Sasco vince infatti il suo secondo impegno del campionato di Serie A, 3 a 0 a Montale nel derby con l’Amatori Modena, mentre il Roller si vede riconosciuto il diritto di ripetere la gara giocata a Novara il 4 febbraio persa per 3 a 2. Iniziamo dalle ragazze di Massimo Barbieri che vincono in trasferta con un punteggio contenuto, ma con una superiorità netta. La migliore delle modenesi è stata infatti la correggese Giorgia Teli, mentre in casa scandianese fa molto bene l’argentina Gimeno con due gol e il portiere Greta Ganassi che a sua volta abbassa la saracinesca per tutta la gara. La Sasco passa al 19’ in azione con la Pinto, poi raddoppia al 7’ della ripresa con Berti, per chiudere il 3 a 0 al 20’ con Pinto su un delizioso tiro diretto. Quintetto iniziale con Ganassi, Pinto, Berti, Gimeno e Montoni, poi Ferrarini, Calia, Belmkhair, Giardina e Pisati.

Roller. E ora tuffiamoci nei regolamenti, con il giudice sportivo che fa ripetere la gara Azzurra Novara–Scandiano di Serie A2. Succede che al 18’ della ripresa Ehimi segni il 3 a 2 al termine di un’azione concitata che vede cadere il novarese Ferrari. L’arbitro, Mario Trevisan di Viareggio, sembra accordare il gol, poi va a sincerarsi della condizione di Ferrari, concede un time-out e poi riprende il gioco con un ingaggio, anziché con palla a centrocampo. Il Roller Scandiano ha proposto ricorso con immagini e il giudice sportivo, sentito anche l’arbitro che ha addotto giustificazioni non proprio lineari, ha considerato che non si possa parlare di errore tecnico, ma di "decisione che ha avuto rilevanza decisiva sulle sorti dell’incontro". La gara, pertanto, si ripeterà sabato 25 marzo.

c.l.