Il ds Guercio applaude la FalkGalileo: "E’ tutto bellissimo. Abbiamo reso felici 500 tesserati"

Con due giornate d’anticipo la FalkGalileo ha vinto il girone D di Seconda categoria, tornando così in Prima dopo un solo anno di Purgatorio.

Marco Guercio, diesse della Falk, la missione è compiuta.

"Ci tenevamo tanto, tra l’altro la matematica è arrivata sul campo di una rivale molto forte come il Carpineti, siamo stati bravi a rimontare (vittoria per 2-1, ndr)".

Nel girone d’andata sono state decisive le 13 vittorie di fila.

"Quel filotto incredibile è stato importante, anche perché il Carpineti in un certo momento ne ha perse 4. Nel ritorno abbiamo avuto meno continuità, con qualche gol subito di troppo, ma ci sta".

Ritornare in Prima era l’obiettivo fin dall’inizio.

"Da parte della società è stato molto bello dare immediatamente un’impronta decisa sul da farsi. Parliamo di una realtà con 500 tesserati, 23 squadre totali contando le giovanili. Si è cambiato tanto, credendo in un diesse giovane come me, e in un mister come Emiliano Genitoni. Poi lo staff, i giocatori, i giovani: un’annata da incorniciare".

Genitoni resta?

"Certo! Si è creata un’alchimia impressionante col mister, siamo praticamente una cosa sola. Abbiamo ancora tanti progetti in cantiere con lui".

Voi direttori sportivi siete sempre al lavoro…

"In effetti ora è il momento dei festeggiamenti, poi da domani si pensa al futuro. Abbiamo tanti elementi, anche giovani, che saranno ancora con noi. Una base c’è, poi la Prima è diversa, qualche rinforzo ci sarà, è normale che sia così quando fai un salto di categoria".

Farete una festa?

"Abbiamo in mente qualcosa che coinvolga i bambini del vivaio. Domenica giocheremo in casa con lo Sporting Cavriago, chissà: ingresso in campo coi bimbi, tribuna piena di piccoli atleti… vedremo, abbiamo diverse opzioni sul tavolo. Sicuramente ci sarà qualche maglietta celebrativa…".

Come avete vissuto questi mesi, tra punzecchiature e gufate? Chissà in quanti vi dicevano alla domenica "dai, avete già vinto…".

"Sì, è capitato. C’è quello che scherza, ma pure chi lo pensa davvero: con 13 vittorie di fila ci sta. Noi non abbiamo mai fatto proclami, ci siamo sempre detti di non pensare alle cose fuori dal campo. È tutto bellissimo".

Giuseppe Marotta