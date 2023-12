Il Fabbrico a Baganzola. Sfida alla capolista

Sono ben sette gli anticipi di volley che si giocano questa sera, uno in C maschile, uno in C femminile, 3 in D maschile e 2 in D femminile.

Serie C

Alle 21, a Parma, Fabbrico (7) è impegnato sul terreno della capolista Baganzola (16) in una gara molto complicata. Tra le ragazze, confronto d’alta classifica tra Corlo (16) ed Everton (13), fischio d’inizio alle 21.

Serie D

In campo, e in casa, tutto il girone A maschile, con il derby Scandiano(17)-Naytes Vaneton Interclays (15) alle 21,15 (in foto Marco Bulgarelli, opposto della Naytes); alla Moro alle 21, Volley Tricolore (4)-Piacevolley (0); alle 21,15 alla Rinaldini Pieve (19)-Steriltom Piacenza (9).

Tra le ragazze, nel girone A, Fortlan Dibi (13)-Piacevolley (8) alle 21 alla Pertini; la Vaneton Limpia (13) gioca alle 21 sul parquet della RM Piacenza (7).

Il programma di domani: alle 20,30 si gioca BRV Almet Luzzara (15)-Soliera 150 (21) per il girone B del campionato di Serie D maschile.

Nel girone A femminile, domani alle 18 a Calerno, derby tra L’Arena (8) e la R.P.F. (1).

Gioca invece tutto il girone B femminile e in particolare c’è lo scontro al vertice tra Renusi Fabbrico e Marano, alle 18,30, tra due formazioni in testa alla classifica con 18 punti.

Poi Everton (1)-Pol. 4 Ville (8) alle 20,30 alla Rinaldini, Ama San Martino (11)-Mondial Quartirolo (5) alla Bombonera alle 20,30, Saturno Guastalla (14)-Univolley Carpi (1) alle 18,30 e Poliespanse Correggio (17)-Invicta Modena (12) alle 17.

c.l.