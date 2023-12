Il Fabbrico ingaggia. Michelotti e Guerri

Dopodomani chiuderanno i battenti del mercato decembrino (alle ore 19), ma le società non accennano a rallentare nelle operazioni. Ricordiamo anche che entro il 5 gennaio, chi si svincola in questi giorni, potrà comunque trovare un’altra squadra accasandosi, appunto, come svincolato. Tornando alle trattative odierne, partiamo dall’ Eccellenza, con ben due nuovi volti al Fabbrico che vuole risalire la china. In biancoazzurro arrivano Simone Michelotti e Antonio Guerri. Il primo è un duttile centrocampista di 27 anni, che era alla Pro Livorno Sorgenti, società dell’Eccellenza toscana. Guerri, invece, era già noto nel panorama reggiano: fino a pochi giorni fa era alla Bagnolese, ed è un difensore del 1999. In Promozione continua il mercato anche per il Boretto, che dopo le uscite ha annunciato un giovane profilo per il reparto offensivo. È arrivato in prestito dalla Casalese il ventenne Nicolò Scaglioni, giocatore rapido che può svariare in diversi ruoli del fronte d’attacco. Novità anche in Prima categoria: bel rinforzo per il Casalgrande che si è assicurato in prestito dall’Arcetana il centrocampista Federico Monti. È un promettente 2004 che è in cerca di maggiore spazio in una categoria inferiore. Il Celtic Cavriago si è separato da Lorenzo Durantini, attaccante del 2000. Sergio Perini, attaccante 25 enne ex Boca Barco, è diretto verso il Viadana. In Seconda categoria cambia qualcosa in porta la Boiardo Maer. I gialloverdi hanno abbracciato Marco Nicolini, giovane del 2005 proveniente dalla Reggio Calcio. Di contro, un altro guardiano è partito: Pietro Carnevali (2001), infatti, completerà la stagione nelle file della Virtus Mandrio. La Virtus Bagnolo saluta il centrocampista Alessandro Aldini, che difenderà i colori del Novellara, oltre che Andrea Ferrari, anche lui centrocampista che però andrà alla Virtus Calerno.

g.m.