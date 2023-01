Il Fabbrico non perdona

Vincono le prime 4 della classe (girone B): Fabbrico, Montecchio, Baiso e Vianese. Il "diez" Scappi fa volare il Fabbrico che continua ad essere imbattuto e comanda con 7 punti sul Montecchio pur avendo una partita in meno (mercoledì il recupero col Castellarano). Anche la Vianese (non perde da 5 partite) recupererà mercoledì, ospitando una Scandianese (in serie utile da 4 turni) che ha 2 punti in meno dei rossoblù di Viano. La doppia di Veratti e il sigillo di Gareri affossano una Riese in crisi nera: sono 5 le sconfitte consecutive, e ora le due zone calde sono a 4 punti di lunghezza (-4 dai playoff e +4 sui playout). Dopo 4 vittorie di fila, cade il BibbianoSan Polo sotto i colpi del Baiso: a segno Cani (difensore) e il solito bomber Barozzi. In coda: delle ultime 5 perdono solo le due reggiane (Casalgrande, sempre ultimo a 6 punti, e Atletic Progetto Montagna, da ieri terzultimo e quindi in piena zona retrocessione diretta). Nel girone A il Brescello centra la terza vittoria di fila: Soragna regola il Vigolo Marchese. Con 22 punti, completato l’aggancio all’Alsenese, prima squadra fuori dalla zona playout. Classifica marcatori (gir. B): Rizzuto della Scandianese (11 gol) guarda tutti dall’alto.