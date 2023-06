Il Fabbrico si tiene stretto bomber Zampino

Il Fabbrico prosegue con le riconferme importanti in vista della prossima Eccellenza, dopo un campionato di Promozione dominato dall’inizio alla fine. Questa volta è il turno di Riccardo Zampino (in foto con mister Cristiani), esperto attaccante 30enne che conosce benissimo il campionato, e che è pronto a guidare l’attacco dei biancoazzurri anche l’anno prossimo. Ore calde nel mercato della Promozione reggiana, con due realtà come Castellarano e Arcetana molto attive, sia sul fronte acquisti che sul fronte riconferme. Partiamo dagli azulgrana, che hanno preso il difensore del 1999 Mirko Ficarelli, ex Fiorano, e il centrocampista Enrico Paoli, classe 1996 reduce da una stagione tra i modenesi della Pgs Smile.

A Castellarano anche una conferma, quella di Luigi Solla, centrocampista 22 enne.

Ha percorso la strada da Castellarano ad Arceto, invece, Filippo Turci, centrocampista o all’occorrenza seconda punta (bravo ad essere pericoloso in rifinitura) del 1995. In biancoverde ufficiale pure l’approdo di Luca Lusvarghi, difensore del 1994 ex Modenese.

Il BaisoSecchia prosegue la "campagna" conferme. Ora è toccato a Edoardo Benassi, centrocampista 19enne, e all’esperto portiere Andrea Nutricato, classe ’92.

Nel modenese, il San Felice ha confermato un altro portiere, Alessandro Neri, un 1987 che ricordiamo anche con la maglia del Rolo. In Seconda categoria il Real Casina ha ufficializzato quattro operazioni, tutte riconferme di ragazzi del posto. I giovani Gabriel Cortese (2005, esterno destro di piede mancino), Andrea Benvenuti (centrocampista del 2006), e Euxhenjo Koshi (jolly di difesa e centrocampo del 2006), saranno nell’orbita prima squadra. Conferme anche per il mediano Ciro Stompanato, classe 2002.

In Seconda attivo anche il Fellegara, che ha ufficializzato l’innesto di Alessandro Farris, attaccante del 1995 che arriva dopo una stagione trascorsa al Rubiera Calcio, sempre in Seconda (ma arrivato ultimo, e quindi retrocesso in Terza).

Salutano Fellegara due profili: si tratta di due attaccanti, ovvero Alessandro Cominci (22 anni), e Giovanni De Bonis (29 anni), che prenderanno altre strade.

