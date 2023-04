Il Fanfulla penalizzato di 4 punti: boccata d’ossigeno per le reggiane

di Claudio Lavaggi

E’ arrivata: la sentenza della Procura Federale che penalizza il Fanfulla Lodi di 4 punti e riapre tutti i giochi, ovviamente in senso favorevole alle squadre reggiane ancora impegnate nella salvezza.

I il Fanfulla aveva schierato un giocatore, Klajdi Lusha, che era stato squalificato dopo la finale dei play-off del campionato Primavera 2 giocata con il Parma il 29522. Questa squalifica non era mai stata scontata, con il Fanfulla che schierò da settembre il giocatore in Serie D a Scandicci, a Ravenna, in casa con la Sammaurese, a Forte dei Marmi, in casa con l’Aglianese, a Prato, in casa col Corticella, a Forlì, in casa col Salsomaggiore, a Pistoia e in casa col Carpi. La Procura ha ritenuto congrui 4 punti di penalizzazione e ora dal fondo troviamo il Salsomaggiore di Lauro Bonini (già retrocesso) a 13 punti, Scandicci 36, Bagnolese 37, Correggese e Fanfulla 42, Crema 44, Sant’Angelo, Lentigione e Mezzolara. Tutte queste squadre rischiano i playout che ad oggi si svolgerebbe in due gare: Crema-Bagnolese e Fanfulla-Correggese, con lo Scandicci seconda retrocessa. La classifica finale sarà determinata in questo modo: punti totali, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti totale. Retrocedono in Eccellenza quattro squadre: le ultime due e le due perdenti dei play-out tra sestultima-terzultima e quartultima-quintultima. E’ gara unica in casa della meglio classificata, che ha pure il vantaggio di poter pareggiare. Fosse pareggio al termine dei tempi regolamentari, si andrebbe ai supplementari, ma in caso di ulteriore pareggio dopo 120 minuti si salverebbe la squadra che gioca in casa, senza tirare i rigori. Non si disputa il play-out nel caso il divario di punti tra le squadre citate fosse superiore a 7.

Ma guardiamo come stanno le squadre reggiane.

Lentigione. In questo momento è fuori dai play-out e salvo. Rispetto alla Bagnolese, lo sarebbe anche se fosse quintultimo, proprio perché ha 8 punti di vantaggio sui rossoblù, il che permetterebbe a Formato e soci di evitare il play-out. La squadra di Benuzzi per essere tranquilla deve vincere almeno una gara, ovviamente meglio lo scontro diretto di domani col Fanfulla. Correggese. Oggi sarebbe ai play-out contro il Fanfulla, ma teoricamente potrebbe raggiungere anche la salvezza diretta o da sestultima o da quintultima con 8 punti di vantaggio. Anche la formazione di Soda parte con uno scontro diretto che può mutare di colpo ogni previsione. I biancorossi guardano anche a Pistoiese-Ravenna, perché se i toscani vincessero, poi all’ultima partita avrebbero bisogno di punti per insidiare la Giana Erminio nella promozione in Serie C.

Bagnolese. Ovviamente ha la posizione più delicata e ha pure due scontri diretti. Se li vince entrambi è ovviamente ai play-out (come già ci sarebbe adesso), se non vince domani in casa con il Crema rischia di ritrovarsi poi troppo lontana dalla sestultima.