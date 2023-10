Il Fiorano perde le staffe: due espulsi. Lo Sporting Scandiano dilaga: terza vittoria di fila

FIORANO

1

SPORTING SCANDIANO

4

FIORANO: Baciocchi, Cervino (6’st Kwakye), Balestri, Torlai (13’st Runaj), Bach, Hardy, Fabbri, Canalini (11’st Wusu), Francioso (20’st Ienna), Olmi (13’st Raia), Angelillis. A disp.: Varieschi, Hadine, Fontana, Amartey. All.: Nobile

SPORTING SCANDIANO: Antonioni, Bonora, Burani, Barbieri, Saetti Baraldi (6’st Valestri), Duci, Koni (13’st Corrente), Turrini, Venturi (39’pt Iaquinta), Suma (24’st Waddi), Predelli (33’st Cagnoli). A disp.: Tarabelloni, Bigliari, Setti, Ferrari. All.: Baroni

Arbitro: Di Lorenzo di Piacenza

Reti: Angelillis (F) su rig. al 33’pt, Koni (S) al 44’pt, Suma (S) al 3’st, Corrente (S) al 15’st e al 25’st.

Note: espulsi Bach al 41’pt per grave fallo, e Balestri per doppio giallo. Ammoniti Saetti Baraldi e Torlai. Al 10’st Predelli si fa parare un rigore da Baciocchi.

Terza vittoria di fila per lo Sporting Scandiano che sale così a 13 punti in classifica. Una bella vittoria non scontata che dá slancio ad una classifica che inizia a farsi interessante in ottica playoff.

Sul nuovo sintetico di Fiorano sono state decisive per il risultato le due espulsioni comminate al minuto 41 a due modenesi: Bach per fallo di reazione e Balestri ammonito nella situazione per proteste, ed era già ammonito.

Non l’hanno presa bene i dirigenti del Fiorano, molto arrabbiati già dall’intervallo con la terna arbitrale.

Koni pareggia subito il rigore di Angelillis, poi vantaggio di Suma che arriva subito dopo la pausa.

Predelli, poco dopo, si procura un rigore e lo calcia, ma il portiere Baciocchi è bravo a neutralizzare.

Nella seconda parte del secondo tempo dilagano i rossoblu con doppietta di Corrente.

Una curiosità sul vantaggio del Fiorano: in questo caso qualche protesta, stavolta, per i ragazzi di mister Lorenzo Baroni. Venturi cade e si fa male; verrà, infatti, sostituito. Il Fiorano non si ferma nell’azione, e con un uomo in più spinge e entra in area. Angelillis entra a contatto con Saetti Baraldi: il fallo sembrerebbe dello stesso modenese, ma per l’arbitro è rigore. Ecco l’1-0, ma poi la rimonta reggiana raccontata sopra.

Domenica prossima impegno interno col Terre di Castelli: al Torelli sarà una sfida interessante.

Le Terre sono partite male e avranno voglia di riscatto.