Il Forlì ha un paio di marce in più La Bagnolese deve inchinarsi

FORLI’

2

BAGNOLESE

1

FORLI’ (4-3-1-2): De Gori; Morri, Maini, Ronchi (28’ st Fornari), Rrapaj; Pari, Scalini, A. Ballardini; Nardella; Biancheri (28’ st Varriale), Caprioni. A disp.: Ravaioli, Fusco, Farneti, Marzocchi, Negrin, Eleonori. All.: Graffiedi.

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi, Cocconi (32’ st Mercadente), Capiluppi; Bruno (18’ st Palama), Saccani (32’ st Tzvetkov), Quitadamo; S. Ferra (29’ st Riccelli), S. Ferrara, Sakoa (40’ st Marani). A disp.: Giaroli, Uni, Romanciuc, Bonacini. All.: Gallicchio.

Arbitro: Grieco di Ascoli Piceno.

Reti: 46’ pt Nardella; 4’ st P. Ferrara; 6’ st Caprioni.

Note – Ammoniti: Pari, S. Ferrara. Spettatori: 150 circa. Angoli: 7-0. Recupero: 1’, 3‘.

La Bagnolese ha lasciato l’intera posta, in Romagna, sul campo di un Forlì deciso a continuare la rincorsa alla capolista Giana Erminio, al termine di un match decisamente combattuto ed equilibrato.

La formazione di mister Gallicchio è stata brava a rimanere in partita sino alla conclusione della gara contro un avversario assai motivato e di ottima qualità. Gran merito di questo equilibrio va assegnato alle strepitose parate dell’estremo difensore Patrick Auregli, costretto agli straordinari dagli attaccanti di casa ed autore di diversi interventi di pregevole fattura in particolare nella seconda parte della partita allo stadio Morgagni di Forlì.

Dopo il gol dell’1-0, realizzato dai romagnoli nel recupero del primo tempo, la Bagnolese ad inizio ripresa,ha trovato il pareggio in una delle rare sortite in avanti, su un’azione di Quitadamo, steso in area da un difensore del Forlì. Il penalty è stato respinto dal portiere forlivese ma il pallone è stato subito insaccato da Pio Ferrara.

In realtà l’esultanza reggiana è durata pochissimo: dopo due minuti i padroni di casa hanno segnato immediatamente il definitivo 2-1. Una partita, isnommda, decisa dagli episodi.

Il Forlì, però, ha spinto di più fin dall’inizio: il primo acuto, al 7’, è di Nardella che costringe Auregli in angolo. Al 25’ ancora Nardella trova Auregli sulla sua strada e, negli ultimi minuti del primo tempo, come detto, il Forlì, dopo un paio di tentativi di Morri e Pari, trova il vantaggio al 46’ con Nardella che, dal limite, segna l’1-0 con un diagonale che va a infilarsi proprio al sette.

La ripresa di apre coi gol che fissano il risultato. Al 49’ Quitadamo, di testa, anticipa tutti e viene steso da Biancheri. Il penalty di Bertozzini è parato da De Gori ma la ribattuta è messa in rete da Pio Ferrara: 1-1.

Due minuti dopo il Forlì torna in vantaggio con Caprioni che, al 51’, spedisce nel sacco il tocco del 2-1. Da questo momento il Forlì domina l’incontro sfiorando il tris a ripetizione con Ronchi (62’) di testa, Ballardini (64’) stoppato da Auregli, Pari (66’) e Biancheri (71’) che non inquadrano lo specchio della porta della Bagnolese.

L’ultima occasione per il Forlì (80’) è per Nardella che cerca l’incrocio ma il prodigioso Auregli ci arriva ancora una volta. Dopo tante occasioni gettate alle ortiche dal Forlì all’86’ l’occasione per gli emiliani: Sakoa dalla sinistra mette al centro un rasoterra rinviato dalla difesa forlivese. Domenica la rincorsa verso la salvezza della squadra di Gallicchio riparte: arriva la Pistoiese.

Franco Pardolesi