Il Forlì non passa: buon pari casalingo per il Lenz

Lentigione

0

Forlì

0

LENTIGIONE: Burigana, Iodice (26’st Bonetti), Agnello, Egharevba (29’st Bertolotti), Sala (30’st Muro), Formato, La Vigna (41’st Lattarulo), Gozzi, Cortesi, Rossini, Rossi (30’st Roma). A disp.: Cheli, Ofoasi, Sabotic, Ferrari. All.: Beretti.

FORLÌ: De Gori, Maini, Fusco, Ronchi, Caprioni, Erik Amedeo Ballardini, Rrapaj (16’st Elia Ballardini), Piva (16’st Pari), Varriale (21’st Biancheri), Fornari (45’st Morri), Eleonori (34’st Nardella). A disp.: Ravaioli, Marzocchi, Conficoni, Guerra. All.: Graffiedi

Arbitro: Zippilli di Mantova

Note: ammoniti Maini, Gozzi e Formato.

In un turno infrasettimanale anomalo (ben 7 pareggi su 10) il Lentigione si accoda a questa tendenza e si accontenta di un punto in casa col Forlì. Ne approfittano Bagnolese, Crema e United Riccione, le uniche che vincendo hanno messo in cassaforte preziosi punti salvezza. Tornando al "Lenz": è l’8° risultato utile consecutivo, ed è anche il 5° pareggio nelle ultime 8. Secondo 0-0 consecutivo, che porta in dote una buona tenuta difensiva, ma anche un momento di appannamento in fase di realizzazione. Il Forlì è terzo in classifica, e si tratta, quindi, di un punto non da poco. La partita: un match molto tattico, equilibrato e con poche sbavature difensive. Dobbiamo andare al 43’ per il primo sussulto: il Lentigione prova a creare qualcosa con Formato, ma il cross per Rossi è chiuso in corner. Poi è il turno dell’ex Caprioni (nella foto), che ci prova con l’esterno, mancando lo specchio.

Nella ripresa i ritmi si alzano leggermente. All’ora di gioco Rossini ha una palla interessante (arrivata dopo una sponda del solito Formato), ma il tentativo del centrale, autore di una prova di grande sicurezza, è debole. Dopo 7’ Pari ci prova direttamente su punizione, ma Burigana è attento con i pugni. Bisogna andare dritti al minuto 88 per la palla gol più importante del match, che capita proprio ai reggiani: Bonetti, subentrato a metà ripresa, si fa tutta la fascia e sottoporta viene murato. Nella ribattuta avrebbe potuto servire l’assist per Lattarulo o Formato soli in area, ma è mancata lucidità per farlo. Un punto a testa, alla fine giusto così. Come detto all’inizio, è un pareggio che sposta poco visto che su 10 gare, nella 23ª giornata sono arrivati ben 7 pareggi (quindi 14 squadre hanno guadagnato un solo punto), ma per il Lentigione, che ha vissuto un girone d’andata difficoltoso, continuare a non perdere e a muovere la classifica è importante. Il team di mister Beretti ora è atteso dallo United Riccione (31 punti, contro i 26 del "Lenz"): domenica sarà una sfida delicata.