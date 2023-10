Il Forum di Milano resta inespugnabile . La Unahotels spara a salve e si arrende

MILANO

79

REGGIO EMILIA

68

EMPORIO ARMANI MILANO: Flaccadori 5 (13 da 3), Shields 8 (13, 04), Mirotic 12 (35, 13), Melli 2 (12, 01), Poythress 14 (55); Pangos 12 (33, 26), Tonut 16 (67, 12), 7 (33, 04), Voigtmann 2 (11) Kamagate 7 (34, 01), Ricci (01 da 3), Bortolani 1, Caruso. All.: Messina.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 16 (57, 01), Smith 6 (22, 04), Grant 2 (12, 02), Hervey 10 (48, 06), Faye 7 (35); Galloway 11 (14, 29), Vitali 3 (03, 13), Atkins 8 (11, 22), Uglietti 3 (01, 11), Chillo 2 (11, 02). N.e.: Camara, Cipolla. All.: Priftis.

ARBITRI: Rossi, Grigioni, Patti. (9-18, 34-27; 60-45)

NOTE: T.l. Mil 1822 Reg 1417. Rimb.: Mil 33 (Voigtmann 5) Reg 27 (Faye 6). Ass.: Mil 25 (Melli 5) Reg 13 (Smith 5). Spettatori 7509

Niente da fare. Espugnare il Forum di Milano resta un tabù che non viene infranto da 11 anni, ovvero dal primo anno di Serie A, quando a riuscirci fu la truppa di Menetti con i vari Taylor, Brunner e compagnia.

Ed è davvero un peccato, perché l’inizio della squadra di Priftis aveva acceso la speranza dell’impresa.

I campioni d’Italia erano infatti partiti come peggio non si poteva (9 palle perse nel solo primo quarto) e sembravano completamente scollegati.

È proprio in quei minuti che si annidano i rimpianti della Unahotels, capace di costruire buonissimi tiri, purtroppo con scarse percentuali. 210 da 3 nel primo quarto che diventava 318 all’intervallo.

In mezzo a questa ‘sparatoria a salve’ un break di Milano firmato da Mirotic e Tonut (17-0) che ribaltava il corso degli eventi e – di fatto – condizionava tutto il match.

Sì, è vero che le partite di basket non si vincono mai nel primo tempo, ma se l’Unahotels fosse riuscita a infilare anche solo 3-4 tiri pesanti in più, probabilmente avremmo assistito ad una ripresa molto più equilibrata.

E invece è andato in onda una sorta di inseguimento impossibile, di quelli visti nei cartoni animati con Willy il Coyote e Beep Beep.

68-57 a 4 minuti dalla fine è stata la ‘forbice’ più esigua quando c’era ancora speranza di vita, poi Shields e Poythress hanno chiuso la pratica.

La prima sconfitta in campionato per la Pallacanestro Reggiana non deve lasciare scorie particolari, ma non deve nemmeno essere presa troppo alla leggera.

Speriamo serva a capire che la strada per arrivare a competere a questo livello è ancora lunga. Serve più durezza, sia fisica che mentale, oltre che più precisione ovviamente, perché se fai 630 da 3, a Milano non vinci mai.

Che sarebbe stata una giornata storta, in ogni caso, lo si era comunque capito già nel primo pomeriggio, quando la squadra era rimasta a piedi in autostrada. Al posto del pullman ufficiale è poi arrivato in soccorso quello abitualmente utilizzato dal Sassuolo, ma con un comprensibile ritardo di circa mezz’ora. Non il massimo della vita.