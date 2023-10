Il Futsal Guastalla torna a sorridere

Il Futsal Shqiponja (7) impatta 4-4 sul campo dell’Emilia Futsal Academy (4) ma mantiene la vetta, in solitaria, del campionato di Serie C2: la matricola reggiana strappa un punto grazie alla doppietta di Kabashi e alle singole di Nocera e Useini. Torna il sorriso, invece, in casa Futsal Guastalla (6): i rosso-blu travolgono 4-0 il Ludovico Ferrara (6) arrivato nella Bassa ancora imbattuto, e salgono al secondo posto grazie alle reti di Orrù, Corso, Verona e Grillo.

Nella Forgione Cup, disputata a Rubiera, l’OR Reggio Emilia chiude al secondo posto: dopo il netto 5-0 rifilato al Videoton Crema (a segno Mazzariol, Canale, Santoriello e Fation Halitjaha, oltre ad un’autorete), i granata cedono 3-0 all’Olympia Rovereto. In Coppa della Divisione, riservata alle formazioni Under 23, la Real Casalgrandese cede 2-0 in casa al Modena Cavezzo e saluta la competizione; analoga sorte per l’OR Reggio Emilia, che impatta 4-4 con l’Olimpia Verona (doppietta di Layco, singole di Fabricio Vissoto e Timite) chiudendo seconda dietro gli scaligeri per il minor numero di reti realizzate.