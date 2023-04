Il giro della città sul torpedone scoperto: una storica prima volta

Le premesse affinchè sia una festa senza precedenti ci sono tutte e si capiscono anche dalla cura dei particolari. Per la prima volta infatti la Reggiana sfilerà per le vie della città sopra un pullman scoperto (nella foto uno simile), noleggiato dal club per l’occasione. A fornirlo l’azienda bolognese ‘City Red Bus’ che di solito utilizza questo mezzo per le visite turistiche in giro per la città felsinea. I posti totali sono 50, quindi ci sarà tutta la rosa al gran completo, con lo staff tecnico, i collaboratori e i principali dirigenti. Non avere barriere aiuterà il contatto diretto con i tifosi, ma ovviamente bisognerà fare attenzione a non lasciarsi andare a gesti scriteriati che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di chi è sul pullman, ma anche di chi è per strada. È giusto festeggiare nei limiti del consentito, ma tutta la città è chiamata a una prova di maturità in occasione di un evento storico che resterà negli annali e nell’immaginario collettivo.