Il girone della Reggiana: previsti tre derby

Inizierà a fine gennaio il campionato di Serie C di pallanuoto della Reggiana Nuoto. La formazione granata, che sarà guidata dal nuovo tecnico Filippo Franceschetti, è stata come di consueto inserita nel girone 2, gestito dal comitato regionale emiliano-romagnolo: le avversarie saranno in buona parte venete, con 2001 Padova, Fondazione Bentegodi Verona, Mestrina e Rari Nantes Verona, mentre tre saranno i derby, quelli con Parma, Coopernuoto e Ondablu Formigine. Completano il quadro Libertas Virgiliana Mantova e RN Trento: il regolamento prevede la promozione diretta in Serie B la prima classifica al termine della regular season, che si chiuderà a fine giugno, mentre retrocederanno le ultime due del raggruppamento.