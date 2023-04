Il giudice sportivo punisce mister Soda e Cortesi del Lenz

Ci avevano sperato

entrambi, ma per Antonio Soda, allenatore della Correggese e per Mattia Gori, tecnico del Riccione, è arrivata la mannaia del giudice sportivo: "una giornata di squalifica … a Soda e Gori, per essere usciti indebitamente dall’area tecnica, allontanati durante la gara".

I due hanno pagato un po’ per tutti: verso fine gara, infatti, il portiere della Correggese buttava intenzionalmente il pallone fuori dal campo per permettere i soccorsi a due giocatori che si erano scontrati.

Alla ripresa del gioco il Riccione, con poco fair play, non aveva restituito palla alla Correggese, scatenando le ire dei locali e portando a un parapiglia. I due tecnici si erano adoperati per calmare gli animi, ma l’arbitro li aveva espulsi entrambi, ritenendoli responsabili del comportamento di tutta la panchina.

Poi… però sul referto ha scritto che erano usciti dall’area tecnica, quando ormai questa infrazione è spesso tollerata. Ora Soda salterà la gara di domenica a Salsomaggiore.

Nicolas Cortesi (foto) del Lentigione, invece, espulso per doppia ammonizione nella gara interna col Prato, salterà il confronto di domenica contro il Real Forte Querceta a Sorbolo Mezzani.

Juniores. Il campionato degli under è giunto a due gare dal termine.

Questi gli ultimi risultati delle reggiane: Ghiviborgo-Bagnolese 0 a 1 con gol di Alessandro Ferrari, Correggese-Lentigione 0–0.

Bagnolese settima a 37 punti, ma fuori dai play-off, Correggese decima a 32, Lentigione 12° a 24.

c.l.