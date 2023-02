Dopo due giorni di riposo, oggi pomeriggio la Reggiana riprenderà gli allenamenti allo Sporting di Cavazzoli. L’obiettivo è mettersi alle spalle il più velocemente possibile il kappao per 2-1 di sabato ad Ancona, e preparare al meglio il prossimo impegno. Lunedì (20,30) al Città del Tricolore arriverà il Gubbio (che, dopo aver perso 5 gare in 6 partite, nell’ultimo turno ha vinto 1-0 a Rimini), quinto in classifica con 43 punti (Regia prima con 58). Gli eugubini, tra l’altro, stanno per tesserare Stefano Greco, portiere che si era svincolato dal Potenza: il 21 febbraio compirà 24 anni. La società umbra è corsa, così, ai ripari perché nella vittoria di Rimini il portiere titolare Raffaele Di Gennaro si è fatto male alla spalla (oggi si capirà l’entità del problema). Anche a Reggio oggi si valuteranno diversi giocatori: da capire a che punto sono Rossi, Cauz e Cremonesi (già in panchina ad Ancona), e anche Rozzio e Montalto (soprattutto il primo dovrebbe farcela per lunedì). Per Kabashi (che sarà squalificato come Hristov) c’è da capire l’entità del problema al polpaccio che gli ha fatto alzare bandiera bianca ad Ancona. Intanto Luciani sui social traccia la strada: "Conosco una forza in grado di spalare montagne, di sollevare pesi immensi. Insomma, in grado di fare cose inimmaginabili: è la forza del gruppo". Parole chiare, che mirano al pronto riscatto.