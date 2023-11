Il Jolly cerca il rilancio

Anticipo casalingo per il Basket Jolly (8), impegnato alle 21,30 alla palestra di via Primo Maggio contro il Masi Casalecchio (8) nella sfida che apre la nona giornata di DR1.

Le ultime due sconfitte, quella casalinga con Reggiolo e quella sul campo della capolista Vignola, hanno rallentato la corsa degli uomini di Gibertoni, che nel match contro i bolognesi vogliono riprendere la propria corsa.

Di fronte, tuttavia, hanno un avversario in salute, reduce da due successi consecutivi, che ha negli esterni Mazzoli (14,1 punti per gara) e Paggiarino (10,1) i propri punti di forza, anche se concede 77,4 punti per gara, particolare su cui l’attacco bianco-blu dovrà provare a far leva per portare a casa la vittoria.

Domenica, con palla a 2 prevista per le 18, il resto del programma: spicca il derby tra il Basketreggio (2) e la già citata Reggiolo (10), mentre il Nubilaria (6) fa visita alla già citata Vignola (10).

A Cavriago, infine, l’iCare (2) riceve il Veni Basket (8).