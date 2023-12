Il Jolly in campo per invertire la rotta

Comincia con due anticipi la 12esima giornata di DR1, che terrà compagnia agli appassionati per tutta la durata della settimana, concludendosi addirittura lunedì col posticipo Giardini Margherita (12)-iCare Cavriago (4). Alle 21, a Villa Sesso, apre le danze il Basketreggio (6), che vuole a tutti i costi agganciare Castelfranco (9), rivale di giornata: lo stop interno col Voltone ha lasciato con l’amaro in bocca Giudici e compagni, chiamati ora immediatamente a reagire. Chi ha bisogno di una scossa è il Basket Jolly (10), che nel derby con Cavriago ha rimediato un pesante passivo ed il secondo stop di fila: alle 21,30, alla palestra di via Primo Maggio, la squadra cittadina riceve il Progresso Happy Basket (12) e punta a ripartire. Nelle fila felsinee occhio all’esperto Riguzzi, playmaker da oltre 18 punti a partita.

Venerdì alle 21,15 Reggiolo (10) riceve Anzola, mentre domenica alle 18 il Nubilaria (6) fa visita alla Vis Persiceto (12).