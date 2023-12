Il Lentigione a Pistoia. Sfida per il play-off

Si chiude il girone d’andata e anche l’anno solare, con la 17ª giornata del campionato di Serie D che vede oggi alle 14,30 il Lentigione sul terreno della Pistoiese, arbitro Andrea Palmieri di Brindisi.

Poi si tornerà in campo il 7 gennaio 2024.

Le due squadre occupano il quinto posto alla pari anche con il Carpi a quota 27 e dunque ad oggi soltanto una di queste sarebbe qualificata per i play-off. La Pistoiese sta attraversando un periodo che definire difficile è solo un eufemismo: ha problemi economici e dovrebbe avvenire a breve un passaggio delle quote societarie.

La società stessa dice che "le trattative per la cessione delle quote sono regolarmente in corso con gruppi seri e finanziariamente affidabili". Poi emette un altro comunicato in cui… esonera tutti, il tecnico Luigi Consonni, il vice Salvestroni, il collaboratore Durante, il preparatore dei portieri Galardi e il preparatore atletico Ciullini.

La squadra, nel frattempo, è stata affidata a Gabriele Parigi, con promozione dell’intero staff della formazione juniores.

Ceduti anche alcuni giocatori e risolti alcuni contratti, la Pistoiese è priva anche di quattro squalificati, Caponi per doppia ammonizione nella stessa partita, Costa, Davi e Diodato per aver raggiunto la quinta ammonizione in campionato.

Probabile dunque che oggi schieri una formazione imbottita di giovani.

Nel Lentigione mancherà Riccardo Capiluppi (squalificato un turno dopo la quinta ammonizione) e Montipò che è infortunato. Mister Paolo Beretti, però, non vuole abbassare la guardia: "Veniamo da due partite fondamentalmente ben giocate, in cui non abbiamo tirato fuori niente in termine di punti. Dobbiamo alzare l’attenzione su certi aspetti e far girare a nostro favore gli episodi. Contro la Pistoiese ci aspetta una partita su un campo difficile per contesti ambientali, stadio e tifosi. Servirà grande agonismo, capacità di fare una partita di sofferenza e anche un grande senso di urgenza quando ci capiteranno occasioni. Stiamo sbagliando troppo sotto porta: dobbiamo migliorare i risultati, a livello di prestazioni non mi posso lamentare".

Claudio Lavaggi