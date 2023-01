Il Lentigione cade dopo otto risultati utili di fila

United Riccione

1

Lentigione

0

UNITED RICCIONE (4-3-1-2): Pezzolato, Lordkipanidze, Syku, Scrosta, Lo Duca; Aboncklet, Bellini, Benedetti; Antonio Ferrara (23’st Vassallo), Mokulu, D’Antoni (39’st Grancara). A disp.: De Fazio, Artur, Colacicchi, Gambino, Flavio Ferrara, Colombo, Biguzzi. All.: Gori

LENTIGIONE (4-3-3): Burigana; Sabotic, Gozzi (36’st Muro), Rossini, Cortesi (15’st Iodice); Roma (19’st Rossi), Agnello, La Vigna; Bonetti (36’st Bertolotti), Micheal, Sala. A disp.: Cheli, Egharevba, Lattarulo, Ofoasi, Ferrari. All.: Beretti

Arbitro: Cortale di Locri.

Rete: Benedetti su rig. al 29’pt.

Note: ammonito Mokulu. Prima dell’inizio osservato 1’ di silenzio in memoria di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc scomparso di recente. Al minuto 21 partita ferma per ricordare vittime della Shoah.

Dopo 8 gare senza sconfitte il Lentigione riassapora l’amaro del kappao: il ’Lenz’, così, si allontana dalla zona salvezza diretta che ora è a 4 punti.

E dire che a Riccione Roma, dopo soli 9 minuti, ha avuto una bella occasione in area, ma ha mancato il bersaglio grosso. Senza lo squalificato bomber Formato, sono sterili i tentativi reggiani, ma anche i romagnoli faticano (anche se Antonio Ferrara è pericoloso due volte).

Nella ripresa gioco spezzettato, e si va subito al decisivo episodio del 74’: Vassallo entra in contatto con Sabotic, e per l’arbitro è rigore. Dagli 11 metri non sbaglia Benedetti, che decide così la vittoria.

L’unico tentativo concreto per il pari il Lentigione lo trova con Sala che coglie il palo esterno. "Parliamo di un match stregato fin dagli inizi", commenta mister Paolo Beretti. Poi argomenta "Abbiamo sbagliato qualche palla clamorosa in area piccola, e per me il rigore decisivo è dubbio. Peccato, anche perché è arrivato in un momento in cui stavamo bene. Da lì la partita è cambiata, diventando un po’ più fisica, e nonostante ciò abbiamo preso un palo con Sala. Nel complesso è stata una buona prestazione, peccato non sia arrivato il gol. Paghiamo - conclude Beretti - la nostra incapacità di essere solidi nei momenti decisivi".

Domenica Formato e compagni ospiteranno il Mezzolara, che ha 32 punti (il Lentigione 26), e che non vince da 6 partite.