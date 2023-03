Il Lentigione chiede ossigeno al Carpi, la Bagnolese si gioca la stagione in 90 minuti

La tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D vede, con inizio alle 14,30, il Lentigione ospitare il Carpi, la Correggese il Mezzolara, mentre l’unica a viaggiare è la Bagnolese, impegnata sul terreno toscano dello Scandicci. Nel girone va sottolineato che Crema – United Riccione è posticipata a domani.

LENTIGIONE. La truppa di Paolo Beretti è 13ª con 40 punti, mentre il Carpi è quinto a quota 47, oggi ultima squadra a disputare i play-off. E’ quasi un derby, quello che si disputa all’Immergas Arena di Sorbolo Mezzani, con diversi ex soprattutto in casa Lentigione. Nel Carpi è infatti assente per infortunio Aimen Bouhali, mentre nel Lentigione si contano i vari Sabotic, Muro ed Alberto Formato (14 gol) che, oltre ad aver giocato con la maglia del Carpi, è pure carpigiano. La squadra di Matteo Contini ha una caratteristica particolare: su 47 punti, solo 14 li ha colti in trasferta dove si bagnano pure le polveri degli attaccanti. Di contro il Lentigione sa far valere il suo fattore campo. Ai rivieraschi manca lo squalificato Gozzi, il tecnico Beretti, ma anche gli infortuni Rossi, Ferrari e Micheal, mentre Bonetti ha dovuto rispondere alla convocazione con la Rappresentativa di Serie D per il torneo di Viareggio. Nel Carpi, squalificati Ranelli e Sall.

CORREGGESE. La squadra di Antonio Soda è 17ª a 33 punti e in piena zona play-out, fase che per ora non riguarda il Mezzolara che, pur essendo sestultimo con 39 punti, ne vanta 8 di vantaggio sullo Scandicci. Nella Correggese rientra Gigli da squalifica, tra i bolognesi di Michele Nesi sono assenti gli infortunati Montesi e Russo, mentre uno dei punti di forza è l’ex Alessandro Landi.

BAGNOLESE. "Qui si fanno i tre punti… o si muore - dice il tecnico rossoblù Claudio Gallicchio – contro lo Scandicci abbiamo un solo risultato a disposizione, la vittoria, per agganciare i toscani e giocarci ancora il finale di campionato. Sappiamo che in palio c’è la categoria, daremo il massimo".

La Bagnolese (penultima a 28 punti) sarà priva solo dello squalificato Capiluppi e recupera anche diversi acciaccati, sia pure non al meglio. Allo Scandicci di Mirko Taccola, (terzultimo a 31) mancherà solo Borgarello.

Claudio Lavaggi