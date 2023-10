Il Lentigione corsaro sul campo di Budrio. Resta in nove ma riesce a piegare il Mezzolara

MEZZOLARA

0

LENTIGIONE

2

MEZZOLARA (4-3-1-2): Malagoli, Catozzo (Cavina 11’ st), Chelli (D’Agata 11’ st), Fini (Russo 11’ st), Vecchio, De Meio, Guarino (Bellentani 32’ st), Landi, Vassallo, Muro, Fogli (Alessandrini 20’ st). A disp. Bisazza, Cestaro, D’Elia, Novi. All. Nesi.

LENTIGIONE (3-4-1-2): Rizzuto, Bonetti, Roma, Capiluppi, Nava, Fornato (Martini 50’ st), Nanni (Macchioni 26’ st), Sabotic, Grifa (Manzotti 38’ st) Cortesi, Nappo. A disp: Zovi, Sala, Carra, Battistello, Ricciardi, Turri. All. Beretti.

Arbitro: Lascaro di Matera (Bertelli e Orsini).

Reti: st 4’ Roma, 49’ Formato.

Note: Ammoniti Catozzo, Chelli, Formato; espulsi Nappo 45’ pt e Sabotic 26’ st, entrambi per doppia ammonizione.

Colpaccio del Lentigione che sbanca il difficile campo di Budrio contro un Mezzolara che da sempre ha fatto del suo assetto difensivo l’arma principale.

I rivieraschi s’impongono 2 a 0 con due reti nella ripresa, una ad inizio e l’altra al termine.

Il Lentigione inoltre finisce la gara in nove, per l’espulsione, sempre per doppia ammonizione di Nappo a fine primo tempo e di Sabotic a metà ripresa.

La squadra riesce però a compattarsi e a difendere a denti stretti un risultato molto prezioso.

Nel primo tempo si affaccia subito in avanti il Lentigione con un colpo di testa di Roma alto sopra la traversa al 16’.

Al 31’ ancora un’occasionissima con il colpo di testa di Formato fuori di un nulla.

Inizia il secondo tempo e Lentigione subito in vantaggio con Roma al 49’ che sfrutta al meglio il traversone arrivato da una punizione laterale.

La partita si chiude in pieno recupero quando, da una ripartenza, il Lentigione raddoppia con Formato.

Più che soddisfatto, ovviamente, mister Beretti: "Gara interpretata benissimo, ottimo primo tempo in cui meritavamo il doppio vantaggio con il miglior calcio giocato sino ad oggi.

Verso la fine del tempo siamo rimasti in 10 e si è complicata la situazione".

"Ad inizio del secondo tempo – ha aggiunto il mister – abbiamo trovato un gol su punizione, per poi rimanere in 9 dopo l’espulsione di Sabotic".

"Nonostante le difficoltà siamo stati in grado di mantenere un’organizzazione difensiva che ha portato la squadra al successo".

"Siamo stati bravi sotto l’aspetto del gioco fino alla prima espulsione – ha chiuso l’analisi l’allenatore del Lentigione – dopo abbiamo messo in campo tanto cuore e sacrificio che ci hanno permesso di portare a casa i tre punti".