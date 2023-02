Il Lentigione fa il suo dovere a Salsomaggiore Doppietta di Formato

SALSOMAGGIore

0

LENTIGIONE

2

SALSOMAGGIORE: Mora, Lasagni, Morigoni (dal 41’st Pedretti), Orlandi, Dattaro (dal 13’st Selloum), Furlotti, Ziliotti (dal 22’st Bran), Fortunati, Djibril, Berti, Segantini (dal 13’st Turrà). A disp.: Frattini, Kamisi, Papi, Brasacchio, De Nigris. All. Bonini

LENTIGIONE: Burigana, Iodice (dal 8’st Bertolotti), Agnello (dal 39’st Muro),La Vigna, Formato, Michael (dal 31’st Cortesi), Sabotic (dal 25’st Egherevba),Gozzi, Rossini, Bonetti, Rossi (dal 30’st Lattarulo). A disp.: Cheli, Roma,Ofoasi. All. Beretti

Arbitro: Zammarchi di Cesena

Marcatore: al 32’ e 35’ pt Formato(L)

Note: ammonito Orlandi (S)

Il Lentigione non si ferma e conquista la vittoria contro il Salsomaggiore, ultima della classe.

La gara si sblocca e, di fatto, decide alla mezz’ora con Formato che sfrutta un’indecisione di Mora su un tiro di Rossi e insacca il vantaggio. Passano una manciata di minuti ed è ancora il numero nove del Lentigione a colpire: triangolo con Micheal e conclusione mancina chirurgica nell’angolino basso. È 0-2 in campo e sono 14 in stagione per Formato.

Nella ripresa la gara non muta il suo copione: i tentativi del Salsomaggiore sono troppo timidi e il Lentigione occupa bene il campo, anche senza concretizzare alcune occasioni interessanti: al 25’ delle ripresa Micheal lanciato in velocità si trova a tu per tu con Mora; l’attaccante prova a sorprendere il portiere sul suo palo, ma si vede la conclusione bloccata in due tempi. Al 38’ è ancora Formato protagonista. Cortesi lo ispira con un bellissimo assist e lui è bravo a saltare Mora; la tripletta personale svanisce sul salvataggio di Bran in corrispondenza della linea di porta.

È l’ultima emozione di un match condotto bene dal Lentigione, bravo a dare continuità ai risultati dell’ultimo periodo e a mettere un altro importante tassello nel proprio percorso di risalita in classifica.