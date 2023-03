Il Lentigione fermato da un gol fantasma

LENTIGIONE

0

CARPI

0

LENTIGIONE (3-5-2): Burigana; Rossini, Sabotic, Egharevba (31’st Bertolotti); N. Cortesi, La Vigna (25’st Roma), Agnello, Lattarulo (23’st Muro), Iodice; Sala (23’st M. Cortesi), Formato. A disp. Cheli, Lugli, Ofoasi, Micheal, Canrossi. All. Iotti (Beretti squalificato)

CARPI (3-4-1-2): Balducci; Boccaccini, Calanca, Varoli; Casucci (33’st Mollicone), Olivieri, Yabre, Dominici; Laurenti (25’st Beretta); Arrondini, Castelli (33’st Navarro). A disp. Ferretti, Sabattini, Cestaro, Laamane, Cicarevic, Artioli. All. Contini.

Arbitro: Mascolo di Castellammare

Note: spettatori 500 circa, ammoniti Lattarulo, Yabre, Rossini, mister Contini, Varoli, Formato. Angoli 6-2. Recupero 2’pt e 5’st

di Davide Setti

Il Lentigione cancella la debacle di Gorgonzola, ma non riesce a concretizzare contro il Carpi una ripresa giocata a tutto gas, mettendo all’incasso uno 0-0 che lascia immutata la classifica. La squadra dello squalificato Beretti resta a +1 sulla zona calda in un turno in cui nessuna delle dirette concorrenti ha vinto, ma resta la rabbia per la rete annullata all’80 a Matteo Cortesi da azione da corner, per un fallo che nessuno ha visto, dopo che – a dire il vero – il corner era nato da una decisione errata dell’arbitro, col netto ultimo tocco di un gialloblù che avrebbe dovuto portare alla rimessa dal fondo e non all’angolo. La gara si era aperta con una mezz’ora a tutto gas, in cui Rossini di testa aveva chiamato subito Balducci al volo, ma era stato Arrondini ad avere le due chance più grandi: la punta carpigiana prima ha colpito di testa male sul cross di Dominici (salvataggio di Lattarulo sulla linea) e poi col destro ha sparato fuori il cross da destra di Boccaccini. Il conto dei rimpianti si è pareggiato poco dopo, con Balducci salvato dalla traversa sulla bordata a scendere dai 20 metri di Rossini, mentre prima del riposo ancora Arrondini è arrivato un attimo tardi sul cross invitante di Castelli. Meglio il Lentigione nella ripresa col Carpi che ha perso metri e non è più riuscito a ripartire, anche se la difesa a tre scelta a sorpresa da Contini ha azzerato i rifornimenti per un opaco Formato. Ma ci hanno pensato i suoi compagni a mettere i brividi al Carpi. Prima Iodice che ha chiamato alla parata Balducci, poi dopo gli ingressi di Muro, Roma e Matteo Cortesi a dare ancora più qualità, è arrivato l’episodio del gol annullato (da corner inesistente) che ha infiammato un finale in cui ancora l’ispirato Matteo Cortesi con un sinistro a giro fatato ha sfiorato l’eurogol. Poi in pieno recupero Rossini non è arrivato sul cross di Iodice, facendo evaporare l’ultima chance.