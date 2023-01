Il Lentigione saluta il difensore Panzacchi

Mai come nell’anno solare 2022, la valutazione delle squadre reggiane di Serie D deve riguardare il girone di ritorno della stagione 2122 e quello d’andata 2223. E questo, va detto, sia per quanto riguarda il Lentigione, sia per quanto riguarda Correggese e Bagnolese: a giugno tutte e tre festeggiavano, le prime due per un campionato esaltante sino ai play-off, i rossoblù per una salvezza ottenuta all’ultimo respiro. Ma il campionato in corso sta presentando problemi per tutti, al punto che oggi Lentigione e Correggese sarebbero ai play-out, la Bagnolese direttamente in Eccellenza. LENTIGIONE. Ha cambiato tanto in estate e ha pure fatto cambi a dicembre. L’ultima partenza riguarda quella di Nicolò Panzacchi, il difensore 18enne che passa al Mezzolara. Certo, l’inizio con il tecnico Togni, il passaggio a Benuzzi (nella foto) con il trauma del suo malore (ieri il tecnico bolognese ci ha confermato di aver superato il brutto momento e di stare bene) e l’arrivo di Beretti, passando pure per l’allenatore in seconda, non hanno fatto bene alla squadra di Amadei che sembra in ripresa. Oggi ha una rosa di 26 giocatori e un Formato su ottimi standard e può uscire dalle sabbie mobili.

CORREGGESE. Anche la Correggese è partita malissimo con Graziani e l’arrivo di Soda ha fatto registrare miglioramenti. La partenza di Villanova ha lasciato un po’ perplessi: di sicuro era un bel talento, anche se non sempre continuo. Molte speranze sono ora affidate al bomber Matteo Rizzi, già giovanili Reggiana.

BAGNOLESE. Organico un po’ corto, tante scommesse, problemi in fase realizzativa. "L’ultimo dell’anno ho girato tutte le discoteche della zona a cercare una punta centrale – dice scherzando il d.s. Michele Vigliotta – ma forse ho sbagliato locali. Non è semplice e se arriverà qualcuno, non dobbiamo certamente sbagliarlo". Intanto il mercato di Serie D è chiuso, ma è ancora aperto per professionisti e svincolati.

c.l.