Il Lentigione s’arrabbia per un gol dubbio e resta in 10: la capolista ringrazia e dilaga

GIANA ERMINIO

5

LENTIGIONE

1

GIANA ERMINIO: Pirola, Mandelli, Perico (31’ st Bassani), Fumagalli (40’ st Gorghelli), Perna, Marotta (36’ st Gaye), Ballabio, Colombara, Caferri (15’ st Brioschi), Minotti, Previtali. A disp. D’Aniello, Piazza, Messaggi, Osagie, Parietti. All. Chiappella. LENTIGIONE: Burigana, Agnello (19’ st Roma), Lattarulo, Formato (31’ st Sala), Micheal (26’ st Bertolotti), La Vigna, Sabotic, Gozzi, Cortesi N. (14’ st Iodice), Rossini, Bonetti (1’ st Egharevba). A disp. Cheli, Cortesi M., Ofoasi, Muro. All. Iotti (Beretti squalificato). Arbitro: Muccignato di Pordenone.

Reti: 2’ Fumagalli (G), 6’ Sabotic (L), 28’ e 35’ Fumagalli (G), 48’ pt Perico (G); 29’ st Perna (G). Note: espulso Gozzi (L) al 29’ pt per proteste. Ammoniti Michael, Caferri, Colombara e Sabotic.

Si interrompe con la capolista Giana Erminio la striscia positiva del Lentigione che, in 10 per oltre un’ora, rimedia un severo 5-1.

Pronti, via e i padroni di casa vanno in vantaggio con Fumagalli, vero e proprio mattatore di giornata, che scavalca con un lob Burigana; i rivieraschi impattano al 6’ con Sabotic, che risolve una mischia successiva ad un calcio d’angolo. Al 28’ l’episodio che indirizza il match: Fumagalli scatta in sospetto off side e fa doppietta, i giocatori del Lentigione accerchiano l’arbitro protestando e ne fa le spese Gozzi, che finisce sotto la doccia e, di fatto, la partita si chiude a questo punto.

I padroni di casa ne approfittano immediatamente e colpiscono altre due volte prima dell’intervallo: la prima con lo scatenato Fumagalli, mentre nel recupero il 4-1 è opera di Perico.

Nel finale il definitivo pokerissimo è opera di Perna, al 100esimo gol con la maglia lombarda.