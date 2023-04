Il Lentigione si fa onore Ma la Pistoiese è più forte

PISTOIESE

1

LENTIGIONE

0

PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Vassallo (18’ st Biagioni), Davì, Viscomi, Arcuri; Caponi, Mehic; Macrì (18’ st Di Biase), Andreoli (32’ st Sighinolfi), Florentine; Barzotti (43’ st Martin Gomez). A disposizione: Urbietis, Basani, Boccardi, Martic, Barbuti. All. Consonni.

LENTIGIONE (3-5-1-1): Burigana; Sabotic, Egharevba, Rossini; Cortesi (41’ st Bonetti), Muro (12’ st Sala), Roma, Agnello (27’ st Lattarulo), Iodice; La Vigna (34’ st Staiti); Formato. A disposizione: Lugli, Ofoasi, Carra, Bertolotti, Canrossi. All. Beretti.

Arbitro: Cosseddu di Nuoro.

Rete: 12’ pt Davì.

Note: spettatori 1.400. Ammoniti: Macrì, Mehic, Agnello. Angoli 8-5. Recupero: 2’ + 6’.

Niente da fare per il Lentigione in casa della capolista Pistoiese, che ha la miglior difesa del campionato e che anche con i rivieraschi si conferma tale.

Finisce 1 a 0 per i toscani, ma la formazione di Beretti non ne esce ridimensionata, perché soprattutto nella ripresa ha imposto il proprio gioco.

Si decide tutto al 12’ quando, dopo una serie di angoli in area del Lentigione, i padroni di casa trovano il vantaggio: cross sul primo palo con Davì che anticipa tutti colpendo di testa in mischia e battendo Burigana.

A pochi istanti dal fischio di metà gara, occasione per Formato che manca il controllo, il pallone sfila sui piedi di La Vigna che calcia bene da fuori area ma viene rimpallato.

Al rientro in campo dopo la sosta di metà gara il Lentigione dimostra da subito più iniziativa e si fa preferire nella costruzione del gioco e nell’occupazione del campo. Al 19’ Iodice defilato sulla sinistra si accentra e calcia in porta; la sua conclusione è parata con i piedi da Valentini e sul tiro di Agnello, bravo sulla ribattuta, c’è l’opposizione col corpo della retroguardia arancione. Dieci minuti dopo il gioco si ferma e c’è un attimo di paura per uno scontro aereo tra il portiere della Pistoiese e Formato. Per entrambi ci sono le immediate cure dei medici e nessuno riporta conseguenze.

Nel finale si rivede in campo anche Lorenzo Staiti, dopo la lunga assenza per l’infortunio al ginocchio.

"Sono davvero dispiaciuto – dice mister Beretti – perché dopo il gol si è vista una sola squadra in campo, la nostra. Abbiamo creato tantissimo e il pareggio sarebbe stato più che meritato: non ci gira bene e ho dovuto anche inventare Muro come centrocampista prestato all’attacco".